© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere di Torino in edicola aggiorna la situazione sulle uscite in casa Juventus. Juan Guillermo Cuadrado ha detto no alla Cina, ma lo Shanghai Shenhua tenterà un rilancio. Senza la cessione dell'ex Fiorentina, per il colombiano sarà rinnovo fino al 2021. Andrà via Mattia Perin, in attesa di una soluzione italiana (Lazio, Milan e Fiorentina) c’è il Benfica che sta aumentando il forcing in questi giorni, sorpassando anche il Porto.