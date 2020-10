Juve, rimandati ma non bocciati: per Pirlo la coppia del futuro resta Arthur-Bentancur

Le difficoltà contro il Crotone non cambiano i piani per il centrocampo di Andrea Pirlo, ma semmai dimostrano che servirà tempo. Secondo Tuttosport, infatti, il tecnico della Juve vede la coppia Arthur-Bentancur come quella di riferimento per la formazione base. Nulla di definitivo nei confronti di Rabiot e McKennie, ma i due sudamericani dovrebbero essere i perni del Maestro. A patto di iniziare a conoscersi e trovare feeling: al cospetto dei pitagorici, non è arrivata una vera e propria bocciatura, ma i due sono per certi versi stati rimandati. Al prossimo esame.