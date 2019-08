Juve-Roma, ci siamo: Paratici vede Petrachi per Higuain e Rugani

La Stampa oggi in edicola ritorna sul summit oggi in programma tra Fabio Paratici e Gianluca Petrachi . I direttori sportivi rispettivamente di Juventus e Roma, infatti, si vedranno per discutere di Gonzalo Higuain e di Daniele Rugani. La punta trentunenne argentina, arrivata a Torino nel 2016 per i 90 milioni della clausola dal Napoli, è parte dell'effetto domino degli attaccanti in questa estate. E Rugani è il nome che adesso la Roma vuole per rinforzare la difesa che ha perso Kostas Manolas, trasferitosi al Napoli.