© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Commissione disciplinare Uefa deciderà oggi la pena per Cristiano Ronaldo, reo del gestaccio "alla Simeone" al termine di Juventus-Atletico Madrid di Champions. Il portoghese - che si è portato più volte le mani in zona inguinale davanti al settore occupato dai tifosi spagnoli - potrebbe ricevere solo una multa per "violazione delle regole base della condotta" e "discredito portato al calcio e alla Uefa" (Simeone pagò 20 mila euro). Qualora venisse riconosciuta la provocazione verso i tifosi avversari - sottolinea il Corriere della Sera - scatterebbe invece la squalifica automatica.