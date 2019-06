Juve-Sarri, bianconeri fiduciosi. E oggi Paratici vola a Londra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manca il via libera di Abramovic, e il tempo che passa porta a chiedersi perché non arrivi, ma la Juventus è fiduciosa: Maurizio Sarri sarà il prossimo allenatore bianconero e non c'è motivo di accelerare i tempi. La trattativa, però, potrebbe arrivare a una svolta a breve.

Ramadani tratta col Chelsea. L'agente macedone sta lavorando coi Blues per evitare il pagamento dei 6 milioni di indennizzo fin qui richiesti dal club di Stamford Bridge. E Paratici vola a Londra: secondo Tuttosport, salvo cambiamenti di programma, in giornata l'uomo mercato Juve, ieri a Parigi, dovrebbe viaggiare verso la capitale inglese. Inevitabile pensare che possa essere l'affondo decisivo per il post Allegri.