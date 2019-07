© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joao Cancelo saluterà la Juventus nelle prossime settimane. Il Corriere di Torino conferma le ultime indiscrezioni, aggiungendo che il portoghese non ha le caratteristiche da terzino 'bloccato' richieste da Maurizio Sarri. La Vecchia Signora continua a lavorare per la sua cessione: oltre al Manchester City, che continua a temporeggiare, per Cancelo si starebbe muovendo il Bayern Monaco.