Juve, Sarri e lo scudetto vicino: "Sembra una banalità, ma fare punti è una sofferenza per tutti"

Come vive Maurizio Sarri la corsa scudetto ormai agli sgoccioli? Il tecnico della Juventus risponde anche a questa domanda, in conferenza stampa, dopo la vittoria contro la Lazio: "Semplice, la vivo che giovedì giochiamo a Udine e nelle ultime 4 partite dobbiamo fare 4 punti, stop. In questo momento sembra una banalità fare punti, ma invece è una fatica e una sofferenza enorme per tutti. Concentriamoci sui risultati che ancora dobbiamo fare, senza pensare ad altro che non sia questo". Clicca sul video per ascoltare le parole di Maurizio Sarri in conferenza!

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa di Sarri