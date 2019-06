© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus aspetta Maurizio Sarri, il Chelsea lo ha liberato ma non si è ancora mosso per il suo successore. Almeno, non nei confronti del Derby County: secondo quanto riferito da Sky Sports UK, infatti, i Blues non avrebbero ancora avanzato una proposta formale alla società neopromossa in Premier League per liberare Frank Lampard, sostituto desginato di Sarri sulla panchina di Stamford Bridge.