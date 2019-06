© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Derby County non mollerà facilmente Frank Lampard. Ed è una notizia che interessa ovviamente la Juventus, in attesa di poter annunciare l'arrivo di Maurizio Sarri come prossimo allenatore. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, il club neopromosso in Premier League chiederà infatti poco meno di 5 milioni di euro per liberare l'ex capitano dei Blues, in virtù di una clausola risolutiva presente nel suo contratto, quando la società di Abramovich si farà concretamente avanti per lui.