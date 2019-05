Juve-Sarri, il pupillo Croce: "I bianconeri lo apprezzavano già a Empoli"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pescara, Arezzo, Alessandria, Sorrento, Empoli. Tappe della carriera di Maurizio Sarri. Ma anche di quella di Daniele Croce, oggi centrocampista della Cremonese, a tutti gli effetti un pupillo del tecnico del Chelsea. Raggiunto da Tuttosport, il prestigiatore grigiorosso ha commentato il possibile approdo in bianconero del suo mentore: "So che quando eravamo a Empoli la società bianconera lo apprezzava. Quando l’ho letto mi è sembrato strano, ma mi ha fatto molto piacere.

Curiosità di vederlo alla Juve: nel corso dell'intervista, il centrocampista ha parlato della particolarità di Sarri, lontano dal prototipo di tecnico bianconero. Servirebbe tempo, questo è chiaro, perché il gioco dell'allenatore toscano non si assimila in un giorno. Ma da Pjanic a Bonucci, passando per Cristiano Ronaldo, potrebbero beneficiarne davvero tutti. Lo assicura Croce.