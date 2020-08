Juve, Sarri in bilico: Zidane il preferito per Agnelli. Contatto con Inzaghi e Allegri sullo sfondo

Analisi sulla stagione di Maurizio Sarri sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di questa mattina. L’uomo scelto dalla dirigenza bianconera per la rivoluzione del bel gioco rischia di andarsene dopo un anno con il minimo sindacale a casa Juve (lo scudetto) e senza aver portato quel cambiamento di filosofia che tutti s’aspettavano. Adesso Sarri è in bilico, come detto anche da Andrea Agnelli dopo la partita e ci sono già i nomi dei possibili sostituti: il preferito di Andrea Agnelli resta Zinedine Zidane, che il presidente aveva già tentato di portare a Torino prima di ingaggiare Sarri. Difficile però, ecco perché la Juventus sta già lavorando su Simone Inzaghi. Ha ancora un anno di contratto con la Lazio ma non ha rinnovato: tra lui e i bianconeri ci sarebbe già stato un primo contatto. Sullo sfondo c’è anche Massimiliano Allegri, che piace pure all’Inter e ha mantenuto ottimi rapporti con Agnelli. I prossimi giorni saranno decisivi, a meno che la Juventus, come ha detto Sarri alla vigilia della partita, non abbia già fatto la sua scelta.