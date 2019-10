© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri tra i migliori allenatori della Juventus. Almeno nelle prime 10 partite: con la vittoria di oggi, infatti, il tecnico toscano è arrivato a 8 vittorie e 2 pareggi nei primi 900 minuti stagionali, considerando tutte le competizioni. Soltanto due allenatori, nella storia della Juve, sono partiti meglio: Carlo Parola (9 vittorie e 1 pareggio) e Rino Marchesi (9 vittorie e 1 sconfitta). Alla pari con Sarri anche altri due ex tecnici bianconeri come Didier Deschamps e Fabio Capello. Curioso come dei quattro allenatori citati (oltre a Sarri ovviamente) soltanto due (Parola e Capello) abbiano vinto lo scudetto: i due anni di Marchesi (dal 1986 al 1988) si conclusero senza alcun trofeo vinto. Mentre Deschamps vinse il suo campionato di riferimento, ma si trattava della Serie B.