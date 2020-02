vedi letture

Juve, Sarri pensa solo alla Spal: out Pjanic e Higuain, CR7 torna titolare

Le uniche attenzioni odierne dovranno essere indirizzate alla Spal. Lo pretende, Maurizio Sarri. Tanto da averlo ribadito più volte nel corso della conferenza stampa di ieri. E certamente lo ricorderà ancora ai suoi durante le ore di avvicinamento alla sfida pomeridiana dello Stadio Paolo Mazza. Una gara “complicata”, quella di Ferrara, contro una squadra trasformata già alle basi dopo l’arrivo in panchina di Gigi Di Biagio.

Messa da parte la storica difesa a tre, adesso la Spal si propone con soli due difensori centrali. Ma Sarri difficilmente vorrà concedere riferimenti offensivi, dal momento che la posta in palio è davvero alta e preziosa per i bianconeri. Negli ultimi anni, a Ferrara, la Juve ha sempre fatto fatica: stavolta dovrà essere perfetta. “La filosofia dev’essere quella di attaccare partita dopo partita” avvisa il tecnico della Juventus, che non si lascia trascinare dall’idea di guardare anche alle gare successive contro Lione e Inter.

Out Pjanic e Higuain: entrambi puntano a recuperare per mercoledì. Resta al lavoro alla Continassa pure Khedira, più indietro nei tempi di recupero rispetto a Chiellini. Quest’ultimo oggi dovrebbe giocare, difficilmente dall’inizio. Mentre Buffon, in ballottaggio con Szczesny, potrebbe rimandare ancora l’appuntamento col nuovo record di presenze in Serie A. Probabile formazione: Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, De Sciglio; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.