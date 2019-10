Juve, Sarri: "Pjanic ieri non era in condizioni per giocare. Idem Higuain"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Pjanic è uscito senza lesioni, con un affaticamento". In conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa ( qui la diretta testuale TMW ), Maurizio Sarri ha fatto il punto sugli infortunati di casa Juventus, a partire dal bosniaco: "Ieri (il riferimento ovviamente era all'allenamento, ndr) non era in condizioni di poter giocare. Lo stesso Higuain, che è uscito senza danni notevoli da un impatto abbastanza violento. È uscito un po' scosso, ancora ieri non era completamente a posto per potersi allenare. Vediamo la situazione oggi. Bentancur ieri invece si è allenato con noi. Douglas Costa? Ha iniziato ieri a riaggregarsi al gruppo, viene da 45 giorni di inattività e un allenamento, vedremo se potrà essere disponibile per un piccolo spezzone di partita".