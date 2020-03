Juve, Sarri pronto a riabbracciare una pedina fondamentale: alla ripresa Khedira sarà al 100%

La Juventus è pronta a riabbracciare Sami Khedira. Dopo i rientri di Giorgio Chiellini e Douglas Costa, il centrocampista tedesco è stato convocato, pur restando in panchina per 90 minuti, nel derby d'Italia contro l'Inter e ora scalpita già in vista della ripresa delle attività.

Pronto per il rush finale - Lo stop forzato di Serie A e coppe, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, consentirà infatti all'ex Real Madrid di recuperare la miglior condizione fisica e farsi così trovare pronto per il rush finale dei bianconeri in Italia e in Europa. Riecco, dunque, una pedina determinante nelle sfide decisive per esperienza e sangue freddo, un senatore che a mister Sarri potrà fare ancora parecchio comodo. Di nuovo in campo, a organizzare la manovra e dispensare consigli preziosi ai compagni.