Juve-Sarri, si ripartirebbe da Pjanic e Rugani. Occhi in casa Napoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Daniele Rugani e Miralem Pjanic: da questi due nomi potrebbe ripartire la Juventus di Maurizio Sarri. Un anno, ma anche sei mesi fa, ricorda il Corriere di Torino, il tecnico toscano spingeva per averli al Chelsea. Non se ne fece più nulla, ma con un eventuale approdo in bianconero sarebbero due pedine centrali nel progetto juventino del tecnico toscano. Loro assieme a Gonzalo Higuain, ieri tenuto fuori nella finale di Europa League ma pur sempre pupillo di Sarri.

E poi? Nelle intenzioni di Sarri potrebbe esservi quella di portare a Torino altri suoi fedelissimi. Ieri Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha ammesso che il giocatore è sempre piaciuto a Paratici: non è un mistero che l'albanese sia in uscita dal Napoli. E poi c'è Faouzi Ghoulam: la Juve vanta ottimi rapporti con Jorge Mendes, l'algerino potrebbe essere un'opzione in caso di separazione da Alex Sandro. In azzurro, infine, c'è pur sempre Kalidou Koulibaly: difficile che De Laurentiis lo ceda alla Juve, ma sarebbe tra le prime richieste del nuovo allenatore.