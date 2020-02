vedi letture

Juve, Sarri sorride: Khedira e Bernardeschi completamente in gruppo

Juventus in campo alla Continassa per proseguire la preparazione in vista della sfida contro la SPAL di sabato a Ferrara e Maurizio Sarri può sorridere. Federico Bernardeschi e Sami Khedira hanno infatti svolto tutta la seduta in gruppo e sono dunque recuperati. Fisioterapia, come da programma, per Miralem Pjanic.