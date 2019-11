Fonte: dal nostro inviato a Mosca

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della Lokomotiv Mosca, Maurizio Sarri ha parlato anche di Mario Mandzukic. Che è di fatto fuori dal progetto Juventus ed è tema d'interesse anche tra i media russi che a riguardo hanno interpellato Sarri. "E' fuori dalla rosa per un accordo suo con la società. Non ho modo di parlarci e non so quale sia la decisione per gennaio".