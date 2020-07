Juve, Sarri tiene alta la concentrazione dei suoi: con il Milan tre punti d'oro in chiave Scudetto

“Incontrare il Milan in questo momento è complicato” ammette Maurizio Sarri, ma l’occasione appare ghiotta in una corsa Scudetto che adesso vede la Juventus con il vento in poppa. A San Siro non sarà facile ma i bianconeri dovranno assolutamente vincere per tenere quantomeno invariato il vantaggio su Lazio (+7) e Inter (+11). Potrebbe essere la settimana decisiva, insomma, il vista dello scontro diretto casalingo con la formazione di Inzaghi, in programma il prossimo 20 luglio.

“Guardiamo solo a questa partita e non pensiamo neanche a chi affronterà la prossima – ammonisce Sarri -. I risultati di Lazio e Inter? Non dovrebbero creare rilassamento, è un periodo in cui le partite sono tutte difficili e sbagliare una gara può essere estremamente facile. Nessuno sta benissimo sul piano fisico, l'aspetto mentale fa la differenza, possono venire facilmente fuori risultati non scontati. Ho detto ai ragazzi che sarà un mese molto difficile”.

Senza De Ligt e Dybala in campo Rugani e Higuain, mentre a centrocampo resterà acceso fino a ridosso del match il dubbio Pjanic, che in caso di esclusione lascerebbe la regia in mano a Bentancur con Matuidi e Rabiot, come sul finale del derby. In avanti, invece, Bernardeschi resta favorito su Douglas Costa. Probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.