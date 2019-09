Juve, scorie da buttar via: da oggi solo testa all'Atletico Madrid

Fonte: inviato a Torino

Sulla tratta Torino-Madrid è calata la nebbia. Offuscando le sensazioni e indebolendo quelle certezze che nei primi sessanta minuti con il Napoli avevano mosso l’acquolina in bocca dei buongustai del gioco del calcio. La prestazione di Firenze lascia in casa Juve delle scorie fastidiose, da buttar via al più presto, ancora prima di entrare completamente nella modalità Atletico.

“Non abbiamo fatto una buona prova – ammette Bentancur, che rilancia per mercoledì -. Sarà una partita dura con l’Atletico Madrid, lo abbiamo già visto lo scorso anno. Ma noi vogliamo fare la nostra partita, vogliamo fare bene”. Presupposti minimi, questi, per dare una risposta sul campo al “non pervenuto” (o quasi) del Franchi, contro una buona Fiorentina.

Riflettori puntati in infermeria, adesso. Dei tre costretti ad alzare bianca ieri, Sarri fa il punto così: “a sensazione Danilo a Madrid ci sarà. Su Pjanic c’è speranza, su Douglas Costa no”. Quest’ultimo finora era stato tra i migliori delle prime luci della nuova Juve, e sarà certamente l’assente di maggiore peso insieme a Chiellini.

Le prossime ore saranno fondamentali per rivedere i programmi, far fronte alle difficoltà e puntare con maggiore convinzione al bottino del Wanda Metropolitano: Cristiano Ronaldo ha tutte le intenzioni di cominciare con il piede giusto il nuovo cammino europeo, e con lui tutti gli altri. Saranno giorni di lavoro intensi alla ricerca di un’identità di squadra.