Juve, senza Mandzukic c'è Kean: una chance tra campo e mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

No good per Mario, very good per Moise. Perché il problema ai flessori di Mandzukic, che rischia di rimanere fermo ai box anche un mese, potrebbe ridurre sensibilmente le possibilità di partenza di Kean a gennaio. Il millennial è infatti considerato la prima alternativa al croato per caratteristiche e ruolo. E perciò il club bianconero sta pensando di togliere dal mercato il suo giovane attaccante, nei giorni scorsi accostato a molte squadra tra cui Milan, Ajax, Chievo e Spal. Massimiliano Allegri dovrebbe affidare al classe 2000 una maglia da titolare verso la sfida con il Bologna, stasera in Coppa Italia al Dall'Ara. Contro la squadra contro cui il ragazzo dei record segnò il suo primo e unico gol in maglia bianconera, nel maggio del 2017. Potrebbe restare, quindi, dovrebbe giocare e non è lontano dal rinnovo: in scadenza nel 2020, il contratto del ragazzo di origini ivoriane sarà discusso dal club bianconero con l'agente del giocatore, Mino Raiola, già dalla prossima settimana.

VERSO BOLOGNA - Il tecnico livornese manderà in campo il solito 4-3-3. Insieme a Kean l'altro esordiente dal primo minuto potrebbe essere Spinazzola, che si gioca un posto sulla sinistra con Alex Sandro. Ancora presto per rivedere Cancelo (non convocato, al lavoro per la Supercoppa di mercoledì col Milan a Gedda); in porta toccherà a Szczesny, in difesa riposerà invece Chiellini per far spazio a uno tra Rugani e Benatia, con il primo favorito. In mediana il turnover riguarderà soltanto Pjanic, con Bentancur che sarà avvolto da Emre Can e Matuidi. In attacco spazio a un tridente inedito senza Mandzukic ("no good" ha detto Allegri, citando il suo suo numero 17, pensando proprio alle condizioni del croato). Kean, quindi, resta il favorito per comporre il tridente offensivo insieme a Dybala e Ronaldo. Di necessità virtù: senza il suo insostituibile, Allegri si gioca la carta dell'esordiente dal primo minuto.