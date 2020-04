Juve, si fatica in isolamento in attesa di comprendere se e quando riprenderà la stagione

Mentre Georgina taglia i capelli a Cristiano, De Ligt si allena nella palestra di casa, Rabiot migliora la precisione dei suoi tiri in un campetto della Costa Azzurra e Douglas Costa si allena in Brasile con un preparatore, la Juventus resta in attesa di comprendere se e quando riprenderà la stagione. L'idea di esporre in bacheca uno Scudetto assegnato a tavolino è stata rigettata sin dall'inizio. Ci fossero le condizioni, l'ideale sarebbe tornare in campo e portare al termine il campionato di Serie A. Nel frattempo, però, l'impegno dei bianconeri è massimo anche sul campo della solidarietà. Dallo scorso 11 marzo, giocatori e dirigenza hanno dato il via a una raccolta fondi per sostenere gli ospedali di Torino e del Piemonte. Iniziativa che fino a questo momento ha coinvolto tantissimi tifosi-donatori di tutto il mondo.