Juve, sogno Mbappé: nel bilancio inciderebbe come Cristiano Ronaldo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kylian Mbappé è il sogno della Juventus. Dopo Cristiano Ronaldo, la formazione bianconera vuole trovare il nuovo CR7 sotto i 25 anni per garantirsi tanti anni ad altissimi livelli. Tuttosport in edicola questa mattina scrive che il valore del cartellino è di circa 215 milioni di euro, con l'attaccante che difficilmente può accettare offerte di ingaggio inferiori ai 20 milioni di euro (dunque 37 milioni lordi a stagione). Qualora il campione del mondo con la Nazionale francese dovesse firmare un quinquennale, inciderebbe sul bilancio juventino per circa 80 milioni a stagione (43 di ammortamento, 37 di ingaggio), più o meno come CR7 (25 di ammortamento e 55 di ingaggio). Quindi anche Mbappé, almeno in linea teorica, sarebbe un affare possibile per le casse bianconere anche perché i 100 milioni di euro investiti per CR7 sono a fondo perduto - cista l'età del portoghese - mentre gli eventuali 215 milioni per il francese potrebbero, in ogni modo, garantire una plusvalenza futura. Dunque Mbappé sarebbe un potenziale affare, a patto che lo sceicco del PSG sia disposto a cederlo.