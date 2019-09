© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon da record: col fischio d'inizio di Juventus-SPAL, il portiere bianconero raggiunge infatti le 903 presenze con la maglia di un club. Grazie a questo traguardo, l'estremo difensore carrarino supera Paolo Maldini in questa specifica graduatoria. Resiste, per ora il record di presenze in Serie A dell'ex capitano milanista, ma nel corso della stagione Buffon dovrebbe superare Maldini anche lì: il conteggio, in quel caso, recita 647 per Maldini e 642 per Buffon.