Juve Stabia, ag. Calò: "Il Genoa lo monitora, ma adesso è prematuro parlare di futuro"

Intervistato da SerieBnews.com l’agente Davide Palombo ha parlato della crescita di Giacomo Calò, centrocampista della Juve Stabia, spiegando che il Genoa – proprietario del cartellino – lo sta monitorando con attenzione in ottica futura: “A Castellammare si trova molto bene, ormai è al terzo anno con i gialloblù ed è cresciuto assieme a tutta la squadra dopo un inizio un po' sofferto a causa del salo di categoria. - continua Palombo - Il Genoa lo sta monitorando con grande attenzione, ma qualsiasi discorso al momento è prematuro anche perché i liguri hanno come obiettivo quello di restare in Serie A e solo dopo faranno le valutazioni sulla rosa della prossima stagione. Da parte nostra non c’è alcuna preclusione a rientrare o restare ancora in questa piazza dove Giacomo sta molto bene”.