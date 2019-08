Juve, stallo nella trattativa Perin-Aston Villa. Il Monaco resta vigile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una cessione chiusa (quella di Kean all'Everton) e due in cantiere (Dybala al Manchester United e Cancelo al City): la Juventus ha trovato nei club di Premier degli alleati preziosi per fare cassa. Adesso, il club bianconero deve solo piazzare Mattia Perin. Saltato il trasferimento al Benfica, sul portiere è piombato l'Aston Villa: come riporta Tuttosport, dopo l'incontro della settimana scorsa tra Paratici e i dirigenti inglesi, adesso la trattativa è in fase di stallo. La valutazione dell'ex Genoa è vicina ai 15 milioni e non dovrebbe spaventare i Villains, che però devono prestare attenzione all'interesse del Monaco.