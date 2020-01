© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessun caso Matthijs De Ligt. L'assenza del difensore olandese, a cui è stato preferito Demiral nelle ultime uscite della Juventus, ha fatto ovviamente discutere. Secondo Tuttosport, però, non si tratterebbe di scelta tecnica o di mossa legata a valutazioni sul giocatore. Semplicemente, De Ligt avrebbe concordato con Sarri un periodo di riposo per recuperare al meglio dopo i recenti infortuni. Se poi Demiral, come effettivamente è successo, riesce a dare garanzie, tanto meglio per i bianconeri e per lo stesso ex Ajax, che può tornare al massimo rinfrancato da questa piccola sosta.