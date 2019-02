Juve su De Ligt, la concorrenza è spietata. Barcellona in vantaggio

Fonte: tuttojuve.com

Matthijs De Ligt, difensore centrale classe 2000 dell'Ajax e della nazionale olandese, è certamente tra i giocatori più richiesti in Europa: come riporta Sportmediaset, infatti, il giocatore sarebbe seguito da Barcellona, Juventus, Manchester City e PSG, con i catalani che, al momento, avrebbero la preferenza dello stesso De Ligt. La Juve, però, conta di poter far cambiare idea al ragazzo, puntando sugli ottimi rapporti in essere con il suo agente, Mino Raiola.