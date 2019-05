Juve su Icardi: incontro a Londra con l'Inter, no scambi con Dybala

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Dopo i contatti dell’estate scorsa, Juve e Inter si sono ritrovate per parlare nuovamente di Mauro Icardi. A Londra per la precisione, dove si sono incontrati Fabio Paratici, capo dell’area tecnica dei bianconeri e Piero Ausilio, ds dei nerazzurri. Niente scambi, men che meno con Paulo Dybala, la Juve vuole Mauro Icardi, pagandolo. Per l'Inter il giocatore vale 80 milioni, per la Juve 60. L'eventuale conferma di Spalletti significherebbe l'addio immediato di Icardi, che all'estero però non ha un appeal che va di pari passo con la clausola da 110 milioni di euro. L’Inter ha preso tempo, soprattutto per definire la guida in panchina, tra la permanenza di Spalletti e l’eventuale arrivo di Antonio Conte, l’unica opzione che potrebbe incidere sul futuro dell’affare.

Un addio per un ingresso - Per finanziare il colpo alla Juve servirà un’uscita: per la quale, è fortemente indiziato uno tra Pjanic e Dybala. L’argentino al momento è valutato dalla Juve sui cento milioni e di qui è spiegato il motivo per cui uno scambio con il bomber connazionale dell'Inter, non è neanche contemplato, come spiega oggi il Corriere di Torino in edicola.