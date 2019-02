© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è un mistero che Cristiano Ronaldo voglia Marcelo alla Juventus, dopo averlo avuto come compagno di squadra al Real Madrid. Cadena Cope fa sapere che ieri l'esterno brasiliano ha avuto un confronto di circa un'ora a Valdebebas con José Angel Sanchez, braccio destro di Florentino Perez, per ribadire la sua insoddisfazione: nel 2019 è rimasto in panchina sei volte tra Liga e Champions League e il rapporto con Santiago Solari è ai minimi termini. Marcelo ha chiesto di valutare una cessione in estate, la Vecchia Signora resta in agguato.