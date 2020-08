Juve, Suarez più costoso di Dzeko? Non molto: l'investimento sarebbe simile

vedi letture

Luis Suarez o Edin Dzeko? La Juventus insegue un nuovo numero 9 per il dopo Higuain. E il popolo bianconero, visti i nomi sin qui circolati, s’interroga su quale sarebbe il più congeniale alla propria squadra del cuore. Detto che Jimenez è escluso per ragioni burocratiche dopo l’arrivo di McKennie, che Milik in questo momento è più vicino alla Roma, che Cavani è una suggestione meno attuale e che la Vecchia Signora (McKennie docet) ama sempre regalare sorprese, tra i pro e contro da tenere in considerazione vi è sicuramente anche l’aspetto economico.

Ma hanno davvero un costo diverso? Sulla carta, verrebbe abbastanza naturale pensare di sì: Suarez arriva dal Barcellona, Dzeko dalla Roma. Due società con due monte ingaggi molto lontani, e quello della Juve che sta tendenzialmente a metà. L’uruguaiano percepisce a oggi uno stipendio quasi triplo rispetto a quello del bosniaco: poco più di 15 milioni netti a stagione contro i circa 5,5 previsti dal contratto di Dzeko.

Le cifre sono più simili di quel che sembra. Andando a guardare in concreto, però, i costi sarebbero molto vicini. Anzitutto, il Pistolero sembra potersi liberare a zero dal contratto coi catalani, mentre la Roma chiede un contributo (10-15 milioni di euro) per cedere il proprio centravanti. Inoltre, l’ingaggio di Suarez (che per la cronaca ha passaporto italiano e quindi non crea problemi sul fronte degli slot extracomunitari) potrebbe risultare molto meno oneroso, grazie al sostegno previsto dalle ormai arcinote norme previste dal Decreto Crescita.

Qualche calcolo. Nello specifico, se la Juventus offrisse a Suarez lo stesso stipendio che percepisce al Camp Nou, i 15 milioni netti diventerebbero circa 19,5 al lordo. Su un accordo triennale, significherebbe un investimento da 58,5 milioni di euro. Al netto, ovvio, delle commissioni. Non ci sarebbe però alcun costo legato al cartellino. Viceversa, nel caso di Dzeko, ipotizziamo un contratto (sempre triennale) da 7,5 milioni netti a stagione: diventerebbero 14 milioni lordi. 42 sui tre anni. Sommando i 15 milioni da versare alla Roma si arriverebbe a 57 milioni di euro. Anche qui, al netto delle commissioni.

Siamo nel campo delle ipotesi. Tutto ciò premesso, è altrettanto vero che si potrebbe scendere ancora di più in profondità. Il calcolo è abbastanza semplificato e basato su molte ipotesi: per esempio, l’applicazione delle norme derivanti dal Decreto Crescita non è l’unico trattamento fiscale che va a incidere sul lordo. E non è detto che Suarez voglia beneficiarne, posto che la flat tax potrebbe convenirgli di più. Così come non è detto che riesca effettivamente a liberarsi a zero dal Barcellona, e più in generale le cifre di cui abbiamo parlato sin qui sono sì realistiche ma comunque frutto di speculazioni giornalistiche, che (come sempre) andranno verificate se e quando vi saranno contratti da far valere. Ma, in via generale e a scopo puramente esemplificativo, gli investimenti, a determinante condizioni, sarebbero molto simili, anche se Suarez costerebbe leggermente di più. Non tanto, però, da far sì che l’ago della bilancia penda da una parte o dall’altra soltanto per questa ragione.