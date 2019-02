© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Subito Paulo Dybala, subito Juventus in vantaggio. Gol meraviglioso della Joya, che dopo appena sei minuti sblocca la serata dello Stadium e porta i bianconeri sull'1-0 sul Frosinone. Scarico di CR7 centrale, dai 25 metri Dybala colpisce col sinistro, spedendo la palla nel sette alla sinistra di Sportiello. Nulla da fare per l'estremo difensore frusinate, colpo da campione del 10 argentino e Juve subito in vantaggio. Speciale l'esultanza: Dybala mask, ma anche salto a braccia aperte stile CR7. Un modo di restituire al compagno portoghese l'omaggio dell'ultima giornata.