Juve, Szczesny è pronto a tornare con la Lazio. Dubbio Demiral-De Ligt

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wojciech Szczesny è pronto a tornare. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il portiere polacco della Juventus sarà a difesa dei pali nell'impegno di Riad contro la Lazio in Supercoppa. Dubbio in difesa per Sarri: potrebbe rientrare De Ligt, ma le buone prestazioni di Demiral lasciano qualche incertezza in tal senso.