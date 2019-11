Juve, Szczesny: "Felice di aver aiutato la squadra con le mie parate"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo sul Milan, il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Succede che il portiere debba aiutare la squadra. Oggi ho fatto un po' di parate e sono felice di aver aiutato la squadra".

Duello Juve-Inter per lo scudetto?

"Non lo so. Credo che ci sono tante squadre molto forti come l'Atalanta, la Lazio, la Roma. Dobbiamo essere pronti a portare a casa i tre punti perchè il campionato sarà equilibrato".

La grande parata su Paquetà?

"Onestamente è l'unica un po' difficile. Le altre erano tiri da lontano".

Ronaldo ha lasciato lo stadio subito. Eravate preoccupati?

"Preoccupati no. Quando un giocatore di questo livello viene tolto dal campo è normale si arrabbi un po'. E' un grande giocatore, non sta benissimo ma non va messa in dubbio la sua qualità e la sua personalità perchè sappiamo che quando arriva il momento decisivo della stagione farà la differenza".

Per Ronaldo è normale, ma non siete tutti uguali?

"Sì. Se il mister mi toglie dal campo anche io vado subito dentro lo spogliatoio".