Juve, Szczesny promuove la raccolta fondi per l'ospedale Sacco di Milano

Tek Szczesny scende in campo ancora per la solidarietà. Non solo con la Juventus, che porta avanti la raccolta fondi a supporto degli ospedali di Torino e del Piemonte, ma anche singolarmente. Il numero bianconero promuove anche la campagna in favore dell’ospedale Sacco di Milano, impegnato nella ricerca per curare il COVID-19. ”Insieme siamo forti. Donate ora per supportare l’ospedale Sacco nella lotta quotidiana al Coronavirus – scrive l’estremo difensore sui propri canali social -. Siamo parte della stessa squadra”.