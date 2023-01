Juve, test con il Fossano: presenti Cuadrado, Pogba e Vlahovic. Le immagini

Tre rientri importantissimi per la Juventus, nel test con il Fossano di oggi pomeriggio. Presenti in campo Juan Cuadrado, Paul Pogba e Dusan Vlahovic, che hanno disputato l'amichevole, come riportato dal club bianconero con le immagini postate su Twitter.