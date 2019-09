Juve, test di maturità: contro l'Atletico con entusiasmo ed energia

Fonte: inviato a Madrid

Pjanic ieri si è allenato regolarmente con i compagni, Bernardeschi tiene testa nel duello con Dybala per sostituire l’indisponibile Douglas Costa. Le ore di avvicinamento al match di questa sera, per Maurizio Sarri, dovranno confermare le sensazioni della vigilia. Diversamente, da vecchio uomo di calcio, l’allenatore sarà pronto a cambiare in corsa le sue scelte. Con il chiaro intento di affrontare con il massimo potenziale a disposizione l’Atletico Madrid, nella prima sfida stagione in Champions League.

“Sarà un test importante – ammette Bonucci -. Domani sera comincia un grande percorso, ci arriviamo con grande entusiasmo ed energia. Giocare la Champions è sempre un sogno, a Firenze non abbiamo fatto una grande prestazione, ma fa parte del passato. Domani sera (stasera, ndr) ci aspetterà una grande battaglia, l'Atletico oltre al palleggio ha queste caratteristiche. Cercheremo di comandare dal primo minuto, con cattiveria”.

In campo per vincere, e nient’altro. “Non è nel nostro DNA giocare pensando a pareggiare – tira dritto il difensore bianconero -. Cercheremo di entrare in campo per dimostrare che il percorso è quello giusto, ma quello che conta è portare a casa i punti che ci consentano di andare avanti in Champions”. Senza capitan Chiellini, sarà proprio Bonucci a dirigere la difesa, insieme al giovane che avanza: De Ligt.

Il resto della formazione, come detto, converge con le scelte fatte nelle ultime uscite di campionato, al netto degli infortuni. Con l’unico dubbio concreto in mezzo: Pjanic dovrebbe scendere in campo dal primo minuto, a meno di sensazioni negative nelle prossime ore di avvicinamento al match.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic (Bentancur), Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.