Analizzando il possibile futuro (lontano dalla Juventus) di Emre Can, il Corriere dello Sport sottolinea come - monetizzando senza sfruttare il meccanismo dello scambio - ecco che i bianconeri potrebbero davvero spingere il piede sull'acceleratore per arrivare prima di tutti su Sandro Tonali, non più incedibile per il Brescia. Sul centrocampista della Nazionale c'è già mezza Europa, l'Atletico Madrid fa sul serio così come l'Inter, ma la Juve è pronta a puntare su di lui anche da subito nel caso in cui il lavoro di sfoltimento della rosa si completasse in fretta. A cominciare proprio da Emre Can.