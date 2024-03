Juve, torna Kostic. Milik a parte: il polacco out martedì con la Lazio

Dimenticare la Lazio e programmare… la Lazio. La Juventus è tornata subito ad allenarsi dopo la sconfitta contro i biancocelesti, che martedì la squadra di Massimiliano Allegri ritroverà in semifinale di Coppa Italia.

L'allenamento è finito da pochi minuti: chi ha giocato ieri ha fatto un lavoro di scarico (piscina, palestra o campo a seconda dei casi). Allenamento normale per chi non ha giocato con alcuni giocatori della Next Gen presenti.

Il punto sull'infermeria. Torna Kostic: il serbo sta bene, è guarito e si è allenato con la squadra. Alex Sandro e Alcaraz hanno fatto una parte dell'allenamento con la squadra. Domani si capirà se possono essere convocati per la gara di martedì. Milik a parte e non ci sarà martedì. Domani è in programma un allenamento mattino.