Juve, Trincao vicino: il Braga ha detto sì al prestito con diritto a 15 milioni

Francisco Trincao si avvicina alla Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino l'ultima offerta presentata al Braga sarebbe stata accettata dal club portoghese, sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di circa 15 milioni di euro. Il calciatore muoverebbe i primi passi in Under 23 per poi salire gradualmente in prima squadra.