Juve U23, Paratici spiega la scelta di Pirlo: "Da allenatore trasmetterà tutte le sue qualità"

Inizia ufficialmente l'avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus U23. Nella conferenza stampa di presentazione, all'Allianz Stadium, a spiegare i perché della scelta dell'ex centrocampista bianconero è direttamente il ds Fabio Paratici: "Questo progetto è nato due anni fa, solo il 20 luglio ci è stato comunicato che potevamo fare la seconda squadra. In quel momento la scelta è caduta su Zironelli che conosceva la categoria. Nella seconda stagione abbiamo scelto Pecchia per cercare di portare appartenenza e ambizione che deve sviluppare un progetto in questo senso. Adesso abbiamo scelto Andrea perché è stato un esempio per come s'interpreta la professione di calciatore e siamo sicuri che lo trasmetterà anche come allenatore. Pensiamo abbia tutte le caratteristiche per fare una carriera da grande allenatore".

