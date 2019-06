Juve, via ai colloqui di Sarri: dopo Chiellini, tocca a Douglas Costa

© foto di Federico Gaetano

Sarri attende di parlare con alcuni giocatori della Juventus, ma allo stesso tempo - sottolinea Tuttosport - è un po’ tutta la rosa che lo aspetta con curiosità proprio per l’attitudine spiccatamente offensiva del suo calcio. I giocatori più tecnici della rosa si aspettano di essere valorizzati dal gioco sarriano. E lo stesso Sarri parlerà con molti di loro. Probabile, infatti, che ci sia un colloquio anche con Douglas Costa (difficile avvenga dal vivo, visto che il brasiliano è in vacanza negli Stati Uniti, ma per telefono va bene lo stesso), uno dei nomi citati da Sarri in conferenza stampa.

Rilancio - Il brasiliano viene da una stagione negativa in cui fra infortuni e qualche problematica extracampo non è riuscito a esprimere tutto il suo grande talento. Sarri è ingolosito dall’idea di poterlo sfruttare a pieno e quindi vuole confrontarsi con lui che, anche sui social network, ha sempre espresso entusiasmo al cambio in panchina (non è un mistero che con Massimiliano Allegri sarebbe finito dritto sul mercato).

Tocca a Dybala - Stesso discorso con Paulo Dybala sul quale Sarri ha un progetto di rilancio tattico. Mentre ha già parlato con Giorgio Chiellini, che da capitano ha avuto un breve confronto. L’appuntamento per la squadra al completo (tranne gli Under 21 e i sudamericani) è fissata per il 10 luglio, data non ancora ufficiale (potrebbe cambiare di 24 ore), dell’inizio della stagione bianconera.