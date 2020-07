Juve, vigilia di valutazioni per Sarri: nel pomeriggio la rifinitura in vista del Sassuolo

vedi letture

Alla vigilia di Sassuolo-Juve, dove i bianconeri cercheranno il successo che manca ormai da due gare, Sarri ritroverà in allenamento Bentancur, Bernardeschi, Danilo, Cuadrado, Matuidi e Ronaldo che ieri hanno usufruito di un giorno di riposo. Alla Continassa ha svolto personalizzato Bonucci, De Ligt e Rabiot, tutti reduci dalla faticosa serata con l’Atalanta.

Nel pomeriggio, dopo il consueto incontro con i giornalisti, il tecnico dirigerà la rifinitura. Da valutare evidentemente i parametri di tutti prima di abbozzare ogni tipo di formazione, anche se l’idea di base pare quella di dare continuità alle scelte più frequenti nelle ultime occasioni.

Ieri invece si è conclusa la stagione degli Under 23 che sono usciti dai playoff di Serie C pur rimanendo imbattuti sul campo della Carrarese: il 2-2 premia i toscani per via della migliore posizione in classifica al termine della regular season ma il percorso di crescita dei giovani bianconeri è stato netto anche quest’anno.