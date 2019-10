Juventus, 4-3-1-2 o 4-3-3? Sarri non sceglie tra i due moduli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri non ha alcuna intenzione di scegliere un modulo definitivo per la sua Juventus. Anche quando avrà tutti i tesserati a disposizione, la squadra bianconera potrebbe continuare ad alternare il modulo col trequartista e quello con due attaccanti. "Questa squadra dev'essere pronta a entrambe le soluzioni - ha detto -. In questo momento non stiamo facendo un modulo non semplice, specie per la fase difensiva. Merito dei ragazzi che stanno facendo una buona interpretazione di questo modulo".

