Juventus, Alex Sandro è un pallino di Sarri ma gli scambi possono cambiare il suo futuro

vedi letture

Alex Sandro è uno dei principali attori della Juventus di Sarri ed è per questo che una sua partenza nel corso del prossimo mercato appare molto difficile. Solo trame di mercato imprevedibili e ancora non all'orizzonte potrebbero cambiare i piani in merito all'esterno bianconero. Il Manchester City e il Chelsea lo seguono da tempo, così come il Paris Saint-Germain che potrebbe provare a inserirlo nell'affare Icardi. Chiaro è che la Vecchia Signora non accetterà meno di una valutazione da 50 milioni, anche in eventuali scambi con i top club europei. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.