Juventus, Alex Sandro: "La nostra mentalità deve essere quella di vincere sempre"

vedi letture

Il difensore della Juventus Alex Sandro è intervenuto ai microfoni di JTV per presentare la sfida di stasera contro la Dinamo Kiev: “In Champions League è sempre difficile, domani sarà una partita tosta perché so che loro hanno già studiato il nostro modo di giocare, ma la nostra mentalità è quella di vincere e sono sicuro che faremo una bella partita domani. Come sto? Fisicamente ogni giorno mi sento meglio, sono preparato e sono a disposizione, se avrò l’opportunità di entrare in campo darò il massimo. La nostra mentalità è sempre quella di entrare in campo per vincere, ma nel calcio possono arrivare anche i pareggi e le sconfitte. Domani vorrei vedere un salto di qualità in difesa, in mezzo e in attacco, deve essere la mentalità a fare la differenza: dobbiamo essere concentrati dal primo all’ultimo minuto perché spesso prendiamo gol all’ultimo. La nostra mentalità deve essere la stessa fino alla fine”.