Juventus, Allegri: "A Madrid dobbiamo segnare almeno un gol"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo ottenuto con il Frosinone: "Stasera era una gara da giocare seriamente, perché ci mancano ancora tante vittorie. Mercoledì la squadra farà in buone condizioni contro una squadra fisica che gioca un calcio aggressivo. E' una sfida aperta, noi possiamo passare tanto quanto loro. Dobbiamo fare almeno un gol a Madrid, il nostro passaggio passa da questo".

Dalla panchina escono i giocatori quasi rigenerati: "Ogni tanto fa bene si, ci si rigenera anche mentalmente. A Dybala mancava solo il gol".

De Sciglio a Madrid?: "Ora vale tutto, fino a martedì non deciderò niente. Devo seguire come sempre la mia ispirazione, la mia sensazione per la partita. Chi andrà in campo farà bene".

Dybala e Ronaldo si cercano tanto; "Dybala sta giocando come ha giocato in passato, quest anno ne ha due davanti invece che uno. Deve essere più bravo ad infilarsi, ci da corda tra le linee in modo straordinario".

La fascia di capitano?: "Il vice capitano era Mandzukic, c'è scritto sulla distinta".