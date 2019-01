Juventus, Allegri: "Buona gara, giocato con maturità e attenzione"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky Sport, dopo la gara vinta contro il ChievoVerona. Queste le sue parole: "La squadra ha fatto una buona gara, non era semplice perché venivano da due partite impegnative. Poteva esserci un po' di disattenzione, ma i ragazzi hanno mostrato qualità e maturità. Abbiamo rischiato solo in una occasione. Una bella vittoria e andiamo avanti.

Dybala? Vederlo giocare così è un piacere, magari sarà deluso perché gli manca il gol, ma diventerà un giocatore di grandissimo livello. Giocando un po' più indietro, non riesce ad essere lucido, un po' sfiduciato. Deve continuare su questa strada. Ronaldo? I rigori non li guardo mai, anche in mattinata ne aveva sbagliato uno allo stesso modo. Khedira? Ha preso un colpo al ginocchio, faremo gli accertamenti nelle prossime ore.

Emre Can? Ha fatto una buona partita, deve migliorare nello sveltire il gioco. Alex Sandro? Quest'anno sta facendo il giocatore serio. Non che l'anno scorso non l'abbia fatto, ma il primo anno ha fatto prestazioni pesanti. Alex Sandro è diventato uno di quelli. Dall'altra parte abbiamo Cancelo e De Sciglio con caratteristiche diverse. Boateng al Barcellona? Gli facevo fare il trequartista al Milan, ma in pratica era lui che faceva il centravanti. A Sassuolo faceva molto bene. Higuain al Chelsea? Beh, ancora non lo so. Con lui ho fatto due anni ed è andato bene. Se non trovi l'alchimia giusta purtroppo non riesci a dare il massimo. Kean? Giovane, ha bisogno di crescere. Ha una dote straordinaria, sa far gol, ma deve imparare tante altre cose. Alla Juventus farà questo percorso e troverà spazio, l'anno prossimo magari di più".