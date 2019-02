Juventus, Allegri: "Il campionato non è ancora chiuso. Ora gol a Madrid"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio e Mercato’, è intervenuto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo la vittoria di oggi contro il Frosinone. “Il campionato non è chiuso, bisogna fare tanti punti ancora. Andare a +14 è un bel segnale. il Napoli ne può fare ancora tanti, quindi bisogna continurare a fare punti. Bonucci e Chiellini? Avevano bisogno di minutaggio, ho preferito farli giocare perché Rugani non stava bene. Dybala? È un gol importante per lui, ne aveva bisogno. Cristiano Ronaldo? Per lui sarà quasi un derby con l’Atletico, ci arriviamo nelle migliori condizioni. Cosa bisognerà fare? Gol a Madrid”.