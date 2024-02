Juventus, Allegri insegue i mille punti: oggi a Verona farà affidamento sui tre pilastri

vedi letture

Un traguardo che sembra non arrivare mai. Massimiliano Allegri insegue i mille punti sulla panchina della Juventus e questa sera, calcio d'inizio alle ore 18, la possibilità può concretizzarsi. I bianconeri scenderanno in campo al "Bentegodi" di Verona contro l'Hellas di Marco Baroni per provare ad accorciare sull'Inter capolista, e ormai in fuga solitaria, e cercare di regalare al suo mister una bella soddisfazione. L'allenatore infatti insegue la tripla cifra dalla gara contro l'Empoli, sarebbe bastata una vittoria proprio in quell'occasione, ma invece da quel momento sono arrivati un pareggio e due sconfitte.

Determinazione e personalità

E' chiaro che la Juve vuole immediatamente tornare a sorridere per provare a chiudere col sorriso una stagione che vede lo scudetto scivolare lentamente sempre più lontano, specialmente dopo il ko di San Siro nello scontro diretto. Allegri vuole personalità e determinazione per i ritrovare i tre punti e porre le basi per ritornare alla vittoria in un trofeo, che manca dal 2021 quando in panchina c'era Andrea Pirlo.

I tre cavalieri

Per ritrovare la vittoria, il mister toscano si affida ai giocatori di maggiore esperienza nei ruoli cardine. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il primo è Szczesny, il secondo è Danilo al centro della difesa e il terzo è Rabiot, perno di centrocampo ed elemento di assoluta qualità.